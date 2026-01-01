African
75 playlist(s)
2025 December (hits only)
10K views
Car playlist
289 views
3 Step Amapiano
234 views
back then
234 views
Party jams
14K views
Uniquement Congo
998K views
Amapiano
467 views
Miami
7K views
collo blue songs
3.4K views
Reggae songs
44K views
hustle vibe
252K views
90s Muzik
440 views
afrobeats
146 views
old Nigeria hits
8.2K views
car playlist
847 views
2026 Playlist
186 views
Afro Pop Sounds
15K views
Vibe songs
246 views
Tinos Makossa jams
1.6K views
Emerald oldies playlist
3K views
Amapiano
8.1K views
House
3.4K views
favourite
425 views
East Africa
1.1K views
Naija 2025 Dec Mix
3.7K views
afro-american vibes
460 views
Afro beats
193K views
Piano
162 views
Mood
124 views
Lucky Dube
45K views
Piano SA
1.1K views
9ja Old school
8.3K views
piano piano
2.3K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
631 views
Amapiano Originals
536 views
Naija
845 views
afrobeat
11K views
Bongo Bangers
466 views
Amapiano
229 views
Naija
6.1K views
piano piano
10K views
High-life
3.3K views
Afrobeat
2.2K views
Party
124 views
La playlist du cœur ❤️
43K views
Saturday bangers
184 views
amapiano songs
179 views
old school music
11K views