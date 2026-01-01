J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
最新曲

最新曲

326 views

プレイリスト

プレイリスト

1.2K views

最近のお気に入り

最近のお気に入り

4.2K views

好きな曲

好きな曲

112 views

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

260 views

まこと

まこと

941 views

最高の曲

最高の曲

45K views

Playlist 2026spr.

Playlist 2026spr.

1.2K views

カラオケ

カラオケ

40K views

80'ヒット

80'ヒット

220 views

オススメ

オススメ

2.6K views

昭和ヒット

昭和ヒット

215K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

20K views

懐かしい

懐かしい

9.3K views

お気に入り

お気に入り

1.2K views

ポジティブ

ポジティブ

109 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

899 views

いい曲

いい曲

214 views

おちつく

おちつく

1.2K views

ニューリリース

ニューリリース

741 views

好きな曲

好きな曲

949 views

ボーイズ

ボーイズ

481 views

運転中に聴くな

運転中に聴くな

19K views

80年代

80年代

1.9K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

765 views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

10K views

好きな曲メドレー

好きな曲メドレー

1K views

みゆき

みゆき

18K views

懐メロ

懐メロ

187K views

テキコレ

テキコレ

123 views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

8K views

お気に入り

お気に入り

554 views

聴きたい曲

聴きたい曲

166 views

ドライブ

ドライブ

4.8K views

J-ポップ

J-ポップ

13K views

リスト

リスト

4.5K views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.1K views

ドライブ用

ドライブ用

305 views

春ドラマ

春ドラマ

400 views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

127 views

好きな曲

好きな曲

124 views

お気に入り

お気に入り

11K views

ドラマ

ドラマ

268 views

80年代

80年代

298 views

マイベスト

マイベスト

3.2K views

青春ベスト

青春ベスト

18K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

331 views

ポップス

ポップス

3.5K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

308 views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

24K views