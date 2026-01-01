Schlager
64 playlist(s)
weihnachsmusik
23K views
Aktuell
59K views
Malle 2024
9K views
Freitag
1.2K views
Wir sind alle Dorfkinder
35K views
Mallorca Party
5.9K views
Partymix
20K views
Wandern
64K views
Schlager und Pop
189 views
sauflieder
30K views
Mein Schlagermix 2024
113 views
schlager
10K views
Running
558 views
Papa Schlager...
740 views
Party Hits
18K views
Stimmung Deutsch 2026
581 views
mal richtig Feiern
1K views
Nino de Angelo
9.4K views
schlager mix
2.2K views
Mix ältere Schlager
930 views
schlager
332 views
Weihnachtslieder
18K views
Schlager Mix
20K views
Geburtstag
26K views
Party 2025
653 views
Schlagermix
11K views
Volsmusik
7.9K views
Blasmusik Heinrich
43K views
Fasching 25
4.2K views
Party
996 views
Deutscher Mix
26K views
Fasching
592 views
Manu Schlager
929 views
Oldies
21K views
Stimmungsmusik
58K views
Fasching Party
1.1K views
Elektropop & Schlager
28K views
gute Laune
107 views
Meine playlist
6.5K views
schlager
681 views
Schlager Mix
354K views
der morgen nach Marie
1K views
Geburtstag Musik
898 views
Lieder 2025
732 views
Ma préférence allemande
664 views
weihnachtslieder
43K views
Best of Malle
5.4K views
Mama Schlager 2022
79K views
Mallorca party
380 views