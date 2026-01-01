Summer

154 playlist(s)

Sommerhits 2026

Sommerhits 2026
Beach Beats

Beach Beats
Happy Pop

Happy Pop
Tropical House

Tropical House
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Ultimate Summer Hits

Ultimate Summer Hits
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Party Time

Party Time
Laid Back Summer

Laid Back Summer
Deep House 2026

Deep House 2026
Singalong Hits: Germany

Singalong Hits: Germany
Energy Boost - Pop & Dance

Energy Boost - Pop & Dance
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Party Schlager

Party Schlager
Schlager Summer

Schlager Summer
sad summer

sad summer
All-Time Summer Jams

All-Time Summer Jams
Summer Dance Classics

Summer Dance Classics
Classic Rock Summer

Classic Rock Summer
'80s Summer Grooves

'80s Summer Grooves
Mix April 2024

Mix April 2024

1.3K views

alt tracks

alt tracks

949 views

Summer

Summer

594 views

Summer Dance Music

Summer Dance Music

36K views

Car playlist

Car playlist

289 views

Heath’s Birthday celebration

Heath’s Birthday celebration

676 views

House Music Run

House Music Run

133 views

Soul des années 70 : les indispensables

Soul des années 70 : les indispensables

64K views

Garden

Garden

204 views

growing up

growing up

1.3K views

summer 25

summer 25

10K views

Schlager 2026

Schlager 2026

609 views

Drive

Drive

1.1K views

ambiance

ambiance

576 views

schlager 01

schlager 01

1K views

Himnos indi

Himnos indi

572 views

Einweihungsparty

Einweihungsparty

18K views

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

16K views

party playlist

party playlist

27K views

80's Arcade

80's Arcade

42K views

Drive

Drive

1.6K views

summer breeze

summer breeze

465 views

house and tecno

house and tecno

430 views

Soul

Soul

30K views

good mix

good mix

326 views

rock bangers

rock bangers

4.1K views

Wedding songs

Wedding songs

5.3K views

Elektropop & Schlager

Elektropop & Schlager

28K views

Nigeria

Nigeria

587 views

10/10s from the 10s

10/10s from the 10s

142 views

fun radio 2025

fun radio 2025

1K views

Partymix

Partymix

20K views

Happy Happy Happy Music

Happy Happy Happy Music

222K views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

128 views

Car chillin

Car chillin

264 views

English

English

1.5K views

party time

party time

1K views

Wir sind alle Dorfkinder

Wir sind alle Dorfkinder

35K views

Internationale Musik

Internationale Musik

670 views

chilled dance

chilled dance

962 views

Rock 'n' roll oldies

Rock 'n' roll oldies

110K views

Rock

Rock

154 views

My 80s

My 80s

14K views

summer mix for besties

summer mix for besties

329 views

Naija

Naija

6.1K views

Party jams

Party jams

14K views

Relaxing soulful music

Relaxing soulful music

525 views

Little Oceans

Little Oceans

1K views

Refresh

Refresh

178 views

Meine Liste

Meine Liste

638 views

summer dance

summer dance

1.3K views

Night drive Vibes

Night drive Vibes

134K views

Schlager Mix

Schlager Mix

354K views

Get up amd go

Get up amd go

129K views

Party

Party

1.2K views

Workout

Workout

142 views

Feel good summer

Feel good summer

6.2K views

This and that

This and that

182 views

meine Playlist

meine Playlist

7.6K views

Geburtstag Musik

Geburtstag Musik

898 views

Great Songs

Great Songs

49K views

Oldies

Oldies

282 views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

20K views

Moody

Moody

4.4K views

fresh house 2025

fresh house 2025

1.4K views

Afro beats

Afro beats

1.2K views

Old school jams

Old school jams

97K views

2016 white girl music

2016 white girl music

20K views

Wake up playlist

Wake up playlist

14K views

schlager

schlager

681 views

Meine Song's

Meine Song's

17K views

Marieta boladora

Marieta boladora

563 views

Feel like a kid again

Feel like a kid again

19K views

Pop

Pop

165 views

White Boy Trunks

White Boy Trunks

425 views

music pop

music pop

491 views

Modern Songs

Modern Songs

477 views

Seasons best 21-22

Seasons best 21-22

169 views

Old Songs

Old Songs

775 views

Partymusik

Partymusik

56K views

Starry Night

Starry Night

714 views

More Recent

More Recent

35K views

Fall of summer

Fall of summer

847 views

Old School

Old School

332 views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

1K views

80's & 90's Hits

80's & 90's Hits

278K views

schlager 2025

schlager 2025

69K views

Beach

Beach

9.2K views

80's music

80's music

13K views

Fire

Fire

2.4K views

soul mix 70's

soul mix 70's

26K views

LOS40 Dance (2025)

LOS40 Dance (2025)

1.2K views

80s &90s

80s &90s

27K views

Summer 2025

Summer 2025

1.7K views

White

White

337 views

House House House

House House House

920 views

2022 and still good

2022 and still good

22K views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

26K views

good playlist

good playlist

503 views

Fasching 25

Fasching 25

4.2K views

For me

For me

683 views

feel good 80s

feel good 80s

13K views

Lieder 2025

Lieder 2025

732 views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.4K views

Soft Naija

Soft Naija

1.4K views

Upbeat Alternatives

Upbeat Alternatives

70K views

Headed west, a Rocky mountain drive

Headed west, a Rocky mountain drive

195 views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.1K views

floating in the liminal space

floating in the liminal space

1K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

313 views

Holiday Party 2023

Holiday Party 2023

1.3K views

I think you'll like these...

I think you'll like these...

620 views

Afrobeat

Afrobeat

786 views

80's Throwbacks

80's Throwbacks

110K views

Melhores batidas de sempre 🎶

Melhores batidas de sempre 🎶

7.9K views

schlager

schlager

332 views

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

18K views

All or Nothing Running

All or Nothing Running

115 views

2000s babies

2000s babies

14K views

Ambiance

Ambiance

317 views

dance

dance

1K views

Night ski

Night ski

641 views

Party Vybez

Party Vybez

16K views

Teen Years

Teen Years

5.7K views

House

House

460 views

Pop

Pop

166 views

car sing along

car sing along

130K views

Divers

Divers

15K views

The Kroc 80's Dance Hits

The Kroc 80's Dance Hits

913K views

Road Trip

Road Trip

8.5K views

Recent Jams

Recent Jams

252 views

Aktuell

Aktuell

59K views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

95K views