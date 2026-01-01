R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
90s Groove

90s Groove

79K views

Funk

Funk

3.3K views

일단들어

일단들어

1.4K views

workout

workout

9.3K views

R&B

R&B

606 views

Hip-Hop/R&B Hits: 1996

Hip-Hop/R&B Hits: 1996

80K views

Burning blue

Burning blue

607 views

잔잔

잔잔

1.2K views

주크박스

주크박스

6.6K views

jamming breakfast

jamming breakfast

16K views

Litmas Christmas

Litmas Christmas

666 views

Grooving

Grooving

539 views

soul slow jams

soul slow jams

584 views

2000 Hits

2000 Hits

6.1K views

Inspirational 24-25

Inspirational 24-25

999 views

70's

70's

2.4K views

Funky RnB

Funky RnB

247 views

Soulful Chillin’🌻

Soulful Chillin’🌻

698 views

Old school slow jams

Old school slow jams

265 views

Rock Steady

Rock Steady

6.2K views

Da' Grooves

Da' Grooves

11K views

throwback bae

throwback bae

25K views

Ballads

Ballads

286 views

Work

Work

45K views

Disco Disco

Disco Disco

5.1K views

R&B

R&B

156 views

My jams

My jams

4.2K views

Soul Vibes

Soul Vibes

8.7K views

Christmas

Christmas

764 views

Women of Motown

Women of Motown

417 views

I Hate that I Love you

I Hate that I Love you

585 views

Todays singers

Todays singers

11K views

Oldies

Oldies

907 views

maybe songs 4 dance

maybe songs 4 dance

9.5K views

Ladies.

Ladies.

2.9K views

lovely jams

lovely jams

696 views

Gospel

Gospel

499 views

Old Fully

Old Fully

1.2K views

favorite song

favorite song

1.4K views

My Radio collection

My Radio collection

2K views

Oldies

Oldies

3.4K views

my 90s jams

my 90s jams

147K views

Currents

Currents

149 views

Laid-back

Laid-back

6.4K views

Dar’s Playlist

Dar’s Playlist

1K views

Sweet soul

Sweet soul

34K views

90s

90s

20K views

Funk and Groove

Funk and Groove

629 views

old times

old times

67K views

Just too smooth

Just too smooth

188 views